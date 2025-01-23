Свое двадцатилетие дочь Анастасии Волочковой уже будет встречать в статусе замужней женщины.

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Анастасия Волочкова показала жениха дочери Ариадны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

Ариадна Волочкова обручена и готовится к свадьбе летом 2025 года

Вместе с женихом, которого одобрила мама, Ариадна пришла на ее вечеринку

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова на днях отпраздновала свое 49-летие. Вечеринка была скромной - без танцев и шпагатов без нижнего белья и пьяных выходок танцовщицы.

На ее праздник даже пришла ее единственная дочь Ариадна, которую Волочкова то обожает до луны и обратно, то обсуждает и поливает грязью в прессе. 19-летняя наследница даже осмелилась привести на вечеринку к маме своего жениха.

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Снимками с дочерью и ее будущим мужем Анастасия Волочкова поделилась в своем блоге в Instagram. "Вчера на празднование моего Дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер!" - написала балерина.

19-летняя Ариадна, которая лишь в 2023 году закончила школу, планирует выйти замуж за старшего на несколько лет Никиту уже этим летом. При этом пышную свадьбу пара пока не планирует - для будущих супругов венчание гораздо важнее вечеринки, сообщают росСМИ.

Анастасия Волочкова показала жениха дочери Ариадны / instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова показала жениха дочери Ариадны / instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.

Также плясунья Анастасия Волочкова призналась, что не может побороть тяжелую болезнь уже много лет. Она раскрыла, из-за чего за минуту может покрыться волдырями.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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