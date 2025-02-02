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"Был мальчик": Макс Барских впервые заговорил об отцовстве

Элина Чигис
2 февраля 2025, 05:00
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Макс Барских приоткрыл тайну своей личной жизни.
Макс Барских
Макс Барских о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барских

Кратко:

  • Макс Барских уже давно не имел отношений
  • Что певец думает об отцовстве

Украинский известный певец Макс Барских впервые заговорил о планах стать отцом.

В интервью Рамине Эсхакзай Макс рассказал, что последние серьезные отношения у него закончились уже давно.

"График работы не позволяет мне быть в одном месте. Сложно построить что-то действительно серьезное и длительное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется. Последний раз долговременные отношения были лет 6-7 назад. Когда произошел первый большой успех, в 2014-2016 годах, я почти 24/7 работал. Мне было сложно не просто построить отношения, но и найти время для себя. Я всегда пропускал все праздники родственников, родных. И так я работал до 2022 года", - отметил певец.

Также, оказывается, в 2 лет Барских хотел усыновить ребенка, но так и не отважился на это.

"Мне хотелось бы подарить любовь ребенку. Был мальчик, которого мы увидели в детдоме, часто навещали, но потом его усыновили. Я сам тогда еще был ребенком, и сколько живу, то больше понимаю, насколько это большая ответственность. Если у меня будут дети свои, они будут в тот момент, когда я уже осяду в одном месте и пойму, что смогу дать ребенку будущее. Все 95% своего времени, смогу нормально воспитывать и дарить любовь", - признался Макс.

Смотрите видео интервью Макса Барских:

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Макс Барских принял решение отменить концерт в Азербайджане. Как написал артист в соцсетях: "Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой - не место для моих концертов".

А также после концерта в Кременчуге, на котором Макс Барских спел песню "Берега" на русском языке, на артиста был составлен протокол. Заявление написано по просьбе одного из зрителей провести правоохранительными органами проверку.

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Кто такой Макс Барских?

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

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