Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалы

Все самое интересное о песенном конкурсе в одном месте.

https://glavred.info/starnews/chto-nuzhno-znat-pro-evrovidenie-2026-favority-konkursa-i-gromkie-skandaly-10756556.html Ссылка скопирована

Евровидение 2026 - LELEKA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; Евровидение

Вы узнаете:

Где и когда пройдет Евровидение 2026

Главные претенденты на победу в конкурсе

Какие скандалы сопровождали Евровидение в 2026 году

Самый популярный песенный конкурс Европы возвращается совсем скоро. Чтобы вы не пропустили все самое интересное, Главред собрал подборку интересных фактов про Евровидение 2026, вероятных победителей и скандалов, которые потрясли конкурс в этом году.

Где и когда будет проходить Евровидение 2026

После триумфальной победы певца JJ с песней "Wasted Love" на конкурсе 2025 года в Базеле (Швейцария), хозяйкой Евровидения стала Австрия. В 2026 году юбилейный, 70-й конкурс пройдет в Вене. Австрия уже в третий раз принимает Евровидение — ранее конкурс проводился в этой стране в 1967 и 2015 годах.

видео дня

Полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая. Всего в конкурсе примут участие 35 стран — это рекордно низкий показатель с 2003 года.

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Кто представит Украину на Евровидении 2026

После напряженного национального отбора на Евровидение, который состоялся 7 февраля, победу и право представлять Украину на конкурсе получила певица LELEKA с композицией "Ridnym". Певица получила максимально возможное количество баллов: 10 от профессионального жюри и 10 по зрительскому голосованию. Во время нацотбора произошел скандальный случай — известная певица и победительница конкурса "Евровидение-2004" Руслана открыто призвала зрителей голосовать за LELEKA, однако это не повлияло на признание победы исполнительницы.

LELEKA - Ridnym:

Кто победит на Евровидении 2026 — главные фавориты

Несмотря на единогласную поддержку украинских зрителей, в прогнозах букмекеров LELEKA находится внизу первой десятки. Самыми вероятными претендентами на победу в Евровидении 2026, по мнению букмекеров и еврофанов, остаются представители Финляндии. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена уверенно лидирует в рейтингах уже не первую неделю. В пятерку лидеров также входят Франция, Дания, Австралия и Греция.

Пять песен, которые могут победить на Евровидении 2026:

Linda Lampenius & Pete Parkkonen — "Liekinheitin"

Monroe — "Regarde!"

Søren Torpegaard — "Før vi går hjem"

Delta Goodrem — "Eclipse"

Akylas — "Ferto"

Евровидение 2026 - ставки букмекеров / фото eurovisionworld.com

Какие страны вернулись на Евровидение 2026

После недолгого перерыва желание принять участие в Евровидении выразили сразу три страны. В начале 2026 года Болгария, Молдова и Румыния объявили о своем возвращении на конкурс.

Евровидение 2026 — скандалы

В начале 2026 года вокруг Евровидения разгорелся серьезный скандал — некоторые страны начали требовать дисквалификации Израиля с конкурса из-за военной операции страны в секторе Газа. Бойкот конкурса поддержали Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Впервые на Евровидении не будет представлена одна из стран-основательниц, поэтому "большая пятерка" на 70-м юбилейном конкурсе будет сокращена до четверки. Несмотря на бойкот, Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию в Евровидении 2026.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на Евровидении запретили обычные флаги. Из-за недавнего пожара в Швейцарии организаторы ввели требование об обязательном "огнестойком составе" тканей для всей фанатской атрибутики. Причиной стала недавняя трагедия, которая унесла жизни людей.

Также Украина опустилась в букмекерских прогнозах накануне Евровидения 2026. По обновленным данным, страна теперь занимает девятую строчку рейтинга, потеряв одну позицию. Тем временем конкуренция в топе рейтинга конкурса возрастает.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред