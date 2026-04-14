Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалы

Самый популярный песенный конкурс Европы возвращается совсем скоро. Чтобы вы не пропустили все самое интересное, Главред собрал подборку интересных фактов про Евровидение 2026, вероятных победителей и скандалов, которые потрясли конкурс в этом году.
Где и когда будет проходить Евровидение 2026
После триумфальной победы певца JJ с песней "Wasted Love" на конкурсе 2025 года в Базеле (Швейцария), хозяйкой Евровидения стала Австрия. В 2026 году юбилейный, 70-й конкурс пройдет в Вене. Австрия уже в третий раз принимает Евровидение — ранее конкурс проводился в этой стране в 1967 и 2015 годах.
Полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая. Всего в конкурсе примут участие 35 стран — это рекордно низкий показатель с 2003 года.
Кто представит Украину на Евровидении 2026
После напряженного национального отбора на Евровидение, который состоялся 7 февраля, победу и право представлять Украину на конкурсе получила певица LELEKA с композицией "Ridnym". Певица получила максимально возможное количество баллов: 10 от профессионального жюри и 10 по зрительскому голосованию. Во время нацотбора произошел скандальный случай — известная певица и победительница конкурса "Евровидение-2004" Руслана открыто призвала зрителей голосовать за LELEKA, однако это не повлияло на признание победы исполнительницы.
Кто победит на Евровидении 2026 — главные фавориты
Несмотря на единогласную поддержку украинских зрителей, в прогнозах букмекеров LELEKA находится внизу первой десятки. Самыми вероятными претендентами на победу в Евровидении 2026, по мнению букмекеров и еврофанов, остаются представители Финляндии. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена уверенно лидирует в рейтингах уже не первую неделю. В пятерку лидеров также входят Франция, Дания, Австралия и Греция.
Пять песен, которые могут победить на Евровидении 2026:
- Linda Lampenius & Pete Parkkonen — "Liekinheitin"
- Monroe — "Regarde!"
- Søren Torpegaard — "Før vi går hjem"
- Delta Goodrem — "Eclipse"
- Akylas — "Ferto"
Какие страны вернулись на Евровидение 2026
После недолгого перерыва желание принять участие в Евровидении выразили сразу три страны. В начале 2026 года Болгария, Молдова и Румыния объявили о своем возвращении на конкурс.
Евровидение 2026 — скандалы
В начале 2026 года вокруг Евровидения разгорелся серьезный скандал — некоторые страны начали требовать дисквалификации Израиля с конкурса из-за военной операции страны в секторе Газа. Бойкот конкурса поддержали Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Впервые на Евровидении не будет представлена одна из стран-основательниц, поэтому "большая пятерка" на 70-м юбилейном конкурсе будет сокращена до четверки. Несмотря на бойкот, Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию в Евровидении 2026.
Ранее Главред сообщал, что на Евровидении запретили обычные флаги. Из-за недавнего пожара в Швейцарии организаторы ввели требование об обязательном "огнестойком составе" тканей для всей фанатской атрибутики. Причиной стала недавняя трагедия, которая унесла жизни людей.
Также Украина опустилась в букмекерских прогнозах накануне Евровидения 2026. По обновленным данным, страна теперь занимает девятую строчку рейтинга, потеряв одну позицию. Тем временем конкуренция в топе рейтинга конкурса возрастает.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
