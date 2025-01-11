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Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

Алена Кюпели
11 января 2025, 12:51
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58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз - у него родился сын.
Венсан Кассель стал отцом
Венсан Кассель стал отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/vincentcassel

Кратко:

  • У Венсана Касселя родился ребенок
  • Что актер написал в посте

Французский актер и продюсер Венсан Кассель снова стал отцом. Ребенка артисту родила модель Нара Баптиста, которая как две капли воды похожа на его бывшую пассию Тину Кунаки.

На своей странице в Instagram он поделился фото, где рассказал во всеуслышанье радостной новостью.

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"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года.. уже умный, исполненный здоровья, любви и поэзии", - написал счастливый молодой отец.

Похоже, что мальчика назвали Каэтано.

Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка / Фото Instagram/narahbaptista

К слову, о своем положении модель активно рассказывала о своей беременности. Она активно проводила свою беременность и фиксировала фото и видео на память.

Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка / Фото Instagram/narahbaptista
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка / Фото Instagram/narahbaptista
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка
Подруга Венсана Касселя родила ему четвертого ребенка / Фото Instagram/narahbaptista

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее французская модель и бывшая жена актер Венсана Касселя Тина Кунаки, которая по праву считается одной из самых сексуальных женщин современности, показала свое очень смелое фото.Прямо из кровати.

Ранее Тина Кунаки показала свой отдых уже в статусе холостячки. Она проводила время на Ибице. Тогда Кунаки показала кадры, как загорает, катается на яхте, а также "засветила" знойного красавчика.

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Кто такой Венсан Кассель

Венсан Кассель - французский актёр и продюсер. Номинировался на Премию Европейской киноакадемии и премию "Сезар". Был женат на актрисе Монике Беллуччи, одна из родившихся в этом браке дочерей Дева Кассель — известная фотомодель. Он строил свои отношения с моделью Тиной Кунаки, которая родила ему дочь.

Сейчас готовится стать отцом в четвертый раз. Состоит в отношениях с моделью Нара Баптиста.

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