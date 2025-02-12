Инна Мирошниченко рассказала, почему 3-летний Марсель ездил в больницу

Также жена Тимура Мирошниченко сообщила, как малыш чувствует себя сейчас.

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Инна Мирошниченко рассказала про самочувствие младшего сына Марселя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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Тимур Мирошниченко возил Марселя на рентген с подозрением на перелом носа

Инна Мирошниченко рассказала, как мальчик получил травму, и как чувствует себя спустя три дня

3-летний Марсель Мирошниченко устроил маме с папой нескучное воскресенье - поздно вечером украинскому ведущему Тимуру Мирошниченку пришлось срочно везти мальчика на рентген в Охматдит. У ребенка подозревали перелом носа.

Об этом звездные родители рассказали в социальных сетях. Однако даже по снимку врачу не удалось определить, есть ли перелом. "Как сказал врач, в таком возрасте сложно сломать нос", - сообщила тогда Инна Мирошниченко.

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Непоседу с папой отправили домой - пить обезболивающее и ждать, пока спадет отек. Сегодня Мирошниченко в своем блоге в Instagram сделала апдейт по самочувствию Марселя, так как поклонники очень переживали за очаровательного малыша. Также она впервые рассказала, как именно ее младший сын получил травму.

"Лекарства ни разу не пил. Мазать не дает. Ждем, пока сойдет отек, потому что первый рентген ничего не показал. Но кажется, что все хорошо. Марсель встрял в кровать, и из всех мягкий частей нос пришелся именно на твердый уголочек", - поделилась Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко рассказала про самочувствие младшего сына Марселя / instagram.com/_inna_mi_

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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