Каменских и Потап выступят на фестивале в Юрмале

Лайма Вайкуле традиционно пригласила Потапа и Настю на свой фестиваль в Юрмале.

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Каменских и Потап выступят у Лаймы Вайкуле / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/kamenskux, Основна світлина laimafestival laimafestival

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Какую новость сообщила Лайма Вайкуле

Кто еще выступит на фестивале в Юрмале

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уже много лет дружит с российской певицей Аллой Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, анонсировала большой концерт в Юрмале, на котором выступит Потап и Настя Каменских.

Выступление анонсировала сама Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram.

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Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

По ее словам, украинские артисты никогда не остаются равнодушными.

Отметим, что и Потап и Каменских уже не в первый раз выступают на фестивале в Юрмале.

Анастасия Каменских написала пост ко Дню всех влюбленных / Фото Instagram/kamenskux

Кроме них, Вайкуле также анонсировала выступление российской рок-группы Би-2, певца Андрея Макаревича и комика-гитариста Семена Слепакова. Все эти артисты осудили военное вторжение России в Украину.

В прошлом году, артистка пригласила многих украинских звезд, но тогда Надя Дорофеева отказалась от участия.

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

Потап / инфографика: Главред

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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