Каменских и Потап выступят на фестивале в Юрмале

Кратко:
- Какую новость сообщила Лайма Вайкуле
- Кто еще выступит на фестивале в Юрмале
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уже много лет дружит с российской певицей Аллой Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, анонсировала большой концерт в Юрмале, на котором выступит Потап и Настя Каменских.
Выступление анонсировала сама Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram.
По ее словам, украинские артисты никогда не остаются равнодушными.
Отметим, что и Потап и Каменских уже не в первый раз выступают на фестивале в Юрмале.
Кроме них, Вайкуле также анонсировала выступление российской рок-группы Би-2, певца Андрея Макаревича и комика-гитариста Семена Слепакова. Все эти артисты осудили военное вторжение России в Украину.
В прошлом году, артистка пригласила многих украинских звезд, но тогда Надя Дорофеева отказалась от участия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас также может заинтересовать:
- "Политическая штука": Потап на русском языке сделал заявление от имени украинцев
- Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения
- "Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред