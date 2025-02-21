"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Потап не перестает удивлять своих поклонников.

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Потап - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап показался с новой фавориткой

Поклонников возмутило поведение рэпера

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу во время полномасштабной войны в Украине, показался с загадочной незнакомкой в то время, когда его жена Настя Каменских находится в Украине.

На своей странице в соцсетях Потап показал очередное видео в новом амплуа Slavic Balagan и представил "славянскую красотку Dasha Pina Colada из Чехословакии".

видео дня

Рэпер спросил у девушки, что ей нужно для абсолютного счастья, на что она ответила, что "60 тыс. долларов, Rolls Royce и вилла в Тулуме, Мексика".

"Как удивить славянскую королеву", – написал Потап.

Поклонники возмутились поведение артиста и высказали свое мнение в комментариях.

"Только никому не говори, что ты из Украины";

"Стыд и позор";

"А что Каменских уже слишком старой стала для этого клоуна?", - отметили поклонники.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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