"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Кратко:
- Потап показался с новой фавориткой
- Поклонников возмутило поведение рэпера
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу во время полномасштабной войны в Украине, показался с загадочной незнакомкой в то время, когда его жена Настя Каменских находится в Украине.
На своей странице в соцсетях Потап показал очередное видео в новом амплуа Slavic Balagan и представил "славянскую красотку Dasha Pina Colada из Чехословакии".
Рэпер спросил у девушки, что ей нужно для абсолютного счастья, на что она ответила, что "60 тыс. долларов, Rolls Royce и вилла в Тулуме, Мексика".
"Как удивить славянскую королеву", – написал Потап.
Поклонники возмутились поведение артиста и высказали свое мнение в комментариях.
"Только никому не говори, что ты из Украины";
"Стыд и позор";
"А что Каменских уже слишком старой стала для этого клоуна?", - отметили поклонники.
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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