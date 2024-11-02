Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

Коротко:
- Жена Пескова пригласила Чернышева в свое шоу
- Муж Заворотнюк сыграл Потемкина
- Фигурист выглядел похудевшим
На днях в террористической Москве состоялся показ ледового шоу "Вечера на хуторе 2.0".
Как пишут российские пропагандистские СМИ, это шоу сильно удивило зрителей, ведь на лед вышел фигурист и муж покойной актрисы Анастасии Заворотнюк - Петр Чернышев.
Вдовец сыграл князя Потемкина, а его партнершей стала жена пресс-секретаря Путина - Татьяна Навка. Блондинка нескромно примерив на себя образ Екатерины II.
Чернышев вышел на лед в белом костюме, гриме и белом парике. Зрители отметили, что звезда фигурного катания заметно похудел.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Фигурист сделал исключение и принял участие в шоу ради своей подруги - Татьяны Навки.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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