Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

Петр Чернышев редко появляется на публике и каждый его выход привлекает внимание.

https://glavred.info/starnews/muzh-pokoynoy-zavorotnyuk-reshilsya-na-vazhnyy-shag-radi-drugoy-zhenshchiny-10610804.html Ссылка скопирована

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев были счастливы в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Коротко:

Жена Пескова пригласила Чернышева в свое шоу

Муж Заворотнюк сыграл Потемкина

Фигурист выглядел похудевшим

На днях в террористической Москве состоялся показ ледового шоу "Вечера на хуторе 2.0".

Как пишут российские пропагандистские СМИ, это шоу сильно удивило зрителей, ведь на лед вышел фигурист и муж покойной актрисы Анастасии Заворотнюк - Петр Чернышев.

видео дня

Вдовец сыграл князя Потемкина, а его партнершей стала жена пресс-секретаря Путина - Татьяна Навка. Блондинка нескромно примерив на себя образ Екатерины II.

Чернышев вышел на лед в белом костюме, гриме и белом парике. Зрители отметили, что звезда фигурного катания заметно похудел.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Фигурист сделал исключение и принял участие в шоу ради своей подруги - Татьяны Навки.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред