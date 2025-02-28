"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

Кратко:
- Потап рассказал, почему поехал без Каменских
- Что он делал в Эстонии
Украинский рэпер и продюсер Потап, который уже почти три года живет за границей, дал очередное интервью, на этот раз эстонскому изданию.
Как написал Limon, Потапенко выступал с концертом в Эстонии, а позже нахваливал местную еду и артистов. Кроме того, его спросили о том, почему он приехал в Эстонию без Каменских.
На что скандальный рэппер ответил, что они с Настей закончили петь больше семи лет назад.
"Ну мы с Настей закончили петь вместе больше семи лет назад. Здесь в Таллинне я в рамках тура Greatest Hits - лучшие хиты. Это песни, которые я написал за 20 лет для разных проектов: Потап и Настя, "Время и Стекло", "Мозги".
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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