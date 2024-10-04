"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

Настя Каменских показалась в смелом образе.

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Настя Каменских опубликовала новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская популярная певица Настя Каменских удивила новым откровенным нарядом, а также рассказала, о чем ее новая песня.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала свое фото, на котором она позировала в корсете с изображением ангелов, в белой мини-юбке и бирюзовых ботфортах.

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"Согласитесь, что любовь – единственное чувство, которое может подарить нам весь спектр эмоций, поэтому мы становимся зависимыми от него", – написала Настя и отметила, что ее новая песня Adicta об этом.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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