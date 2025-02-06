Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Ноги на лице и объятия с разбегу: известная певица впервые показала мужа

Анна Подгорная
6 февраля 2025, 13:32
179
Kola похвасталась игривыми моментами с загадочным избранником.
Kola
Kola с мужем - как выглядит муж певицы Kola / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Кратко:

  • Чуть больше года назад Kola вышла замуж, но супруга скрывала
  • В недавнем ролике певица показала, как отдыхает с мужем

В ноябре 2023 года украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) неожиданно сообщила, что вышла замуж - о том, что у нее серьезный роман, не знали даже самые преданные поклонники. Сердце артистки похитил мужчина по имени Вячеслав.

Он на 13 лет старше звездной супруги и живет в Израиле. Туда он вместе с семьей перебрался из Днепра еще будучи ребенком.

Коле сейчас приходится жить на два страны - Израиль и Украину, поэтому каждая встреча с мужем для нее особенная. Одно из таких романтических событий попало на видео, которое появилось в блоге певицы в Instagram.

В очень милом ролике Прудиус едва ли не впервые показала мужа, хоть и скрыла его лицо. Влюбленные дурачились на камеру. "Спасибо моему мужу за юмор, любовь, терпение и поцелуи", - написала Кола.

Смотрите видео певицы Kola с мужем:

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про проблемы в личной жизни Марины Боржемской. Фитнес-тренер не может найти достойного партнера по целому ряду причин, и не знает, как их преодолеть.

Также украинская певица Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном. После ее развода с Константином Меладзе, артистка про любовь говорит редко и с осторожностью.

Читайте также:

Кто такая Kola?

Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

14:59Мир
"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

14:52Украина
Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - Фесенко

Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - Фесенко

14:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Последние новости

14:59

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

14:53

Копеечное средство гарантирует эффект: чем легко отмыть силиконовый герметик

14:52

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

14:39

Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - ФесенкоВидео

14:35

Андрей Данилко разгромил роспропагандистов за ложь про концерты Верки Сердючки

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
14:35

Кто и когда представит мирный план Трампа: Келлог раскрыл детали

14:03

Плацдарм РФ "тает": ВСУ выбивают врага с Харьковщины, закрепиться не удается

13:59

Нужен всего месяц для подготовки: известно, когда откроют аэропорт Борисполь

13:55

Антициклон накрывает Украину: синоптик назвала даты мощных морозов

Реклама
13:48

У Трампа сделали заявление по ядерному оружию для Украины

13:32

Ноги на лице и объятия с разбегу: известная певица впервые показала мужаВидео

13:30

Шикарная закуска из шампиньоном с новой начинкой - исчезают вмигВидео

13:14

Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России

13:04

Где 3 отличия между девушками на велосипеде: только гений их найдет за 18 секунд

12:57

Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

12:56

Что будет "требовать" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз

12:48

"Горя нет": Седокову уличили в фальши и актерской игре

12:43

У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось

12:29

Мирного плана нет: Фесенко оценил, сможет ли Трамп закончить войну за 100 днейВидео

12:22

Главный козырь Украины: ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам

Реклама
12:14

"Придется оставить оккупированные территории": Фесенко назвал способ договориться с РФВидео

12:09

Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

11:56

Картошка вместо учебы: зачем в СССР школьников заставляли работать в поле

11:45

"Друг друга валить": Кароль рассказала, как ее подставляли коллеги-конкуренты

11:37

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

11:30

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

10:53

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

10:49

Десятки компаний, элитная недвижимость: жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа-олигарха, - СМИ

10:35

РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

10:32

Путинистка Шукшина нанесла сокрушающей удар своей матери

10:25

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

10:20

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Свиньям - манипуляции, Собакам - злость

10:03

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:15

Умеют удивлять: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:10

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

08:26

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

Реклама
08:13

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

08:11

"Псевдопатриотка": орущую путинистку Поплавскую вывели на чистую воду

08:10

У россиян большие проблемы с ракетамимнение

08:02

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по УкраинеВидео

06:56

РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятиеВидео

06:10

Блестящие победы Дональда Трампамнение

06:00

Какие цветы-многолетники посадить на даче: топ неприхотливых растений

05:41

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

05:00

Какой сегодня праздник 6 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя одалживать вещи

04:30

Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхакВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять