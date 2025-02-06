Ноги на лице и объятия с разбегу: известная певица впервые показала мужа

Kola похвасталась игривыми моментами с загадочным избранником.

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Kola с мужем - как выглядит муж певицы Kola / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Кратко:

Чуть больше года назад Kola вышла замуж, но супруга скрывала

В недавнем ролике певица показала, как отдыхает с мужем

В ноябре 2023 года украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) неожиданно сообщила, что вышла замуж - о том, что у нее серьезный роман, не знали даже самые преданные поклонники. Сердце артистки похитил мужчина по имени Вячеслав.

Он на 13 лет старше звездной супруги и живет в Израиле. Туда он вместе с семьей перебрался из Днепра еще будучи ребенком.

Коле сейчас приходится жить на два страны - Израиль и Украину, поэтому каждая встреча с мужем для нее особенная. Одно из таких романтических событий попало на видео, которое появилось в блоге певицы в Instagram.

В очень милом ролике Прудиус едва ли не впервые показала мужа, хоть и скрыла его лицо. Влюбленные дурачились на камеру. "Спасибо моему мужу за юмор, любовь, терпение и поцелуи", - написала Кола.

Смотрите видео певицы Kola с мужем:

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Кто такая Kola? Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

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