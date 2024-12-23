Олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга впервые стала мамой - подробности

Спортсменка и ее муж уже раскрыли пол и имя младенца, а также показали его первое фото.

https://glavred.info/starnews/olimpiyskaya-chempionka-anzhelika-terlyuga-vpervye-stala-mamoy-podrobnosti-10624634.html Ссылка скопирована

Анжелика Терлюга родила - Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий впервые стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Вкратце:

Терлюга и Зарецкий после 3 лет официального брака впервые стали родителями

Каратистка показала новорожденного ребенка, раскрыла его имя и пол

Украинская каратистка, серебряный призер на Олимпийский играх-2020 в Токио Анжелика Терлюга похвасталась новым достижением - победой, которая навсегда займет в ее сердце особое место. В своем блоге в Instagram она сообщила, что впервые стала мамой.

Спортсменка родила девочку, которую назвала Николь. Дочь Терлюги появилась на свет еще 21 декабря.

видео дня

Счастливая мама опубликовала первое фото с малышкой - крошечная ножка Николь, заключенная в "сердечко" из рук любящих родителей. "Самое большое счастье - это держать в руках целый мир" (перефразированная цитата Орхана Памука - прим. редактора), - подписала снимок каратистка.

Отцом Николь стал Владимир Зарецкий - муж Анжелики Терлюги, тренер, брат каратистки Ирины Зарецкой. Пара поженилась в сентябре 2021 года.

Анжелика Терлюга родила - Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий впервые стали родителями / instagram.com/anzhelika_terliuga

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Наталья Могилевская спасает детей от "звездной болезни". Украинская певица поделилась своим секретом воспитания двоих дочерей.

Также украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко назвал артистов, с которыми отказывается выступать на одной сцене. Примечательно, что в список попали и украинские знаменитости.

Читайте также:

Кто такая Анжелика Терлюга? Анжелика Терлюга - украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года. Заслуженный мастер спорта Украины. Соревнуется в весовой категории до 55 кг. Ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории. В 2021 году вошла в рейтинг Forbes.ua 30 до 30, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред