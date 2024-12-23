Олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга впервые стала мамой - подробности

Вкратце:
- Терлюга и Зарецкий после 3 лет официального брака впервые стали родителями
- Каратистка показала новорожденного ребенка, раскрыла его имя и пол
Украинская каратистка, серебряный призер на Олимпийский играх-2020 в Токио Анжелика Терлюга похвасталась новым достижением - победой, которая навсегда займет в ее сердце особое место. В своем блоге в Instagram она сообщила, что впервые стала мамой.
Спортсменка родила девочку, которую назвала Николь. Дочь Терлюги появилась на свет еще 21 декабря.
Счастливая мама опубликовала первое фото с малышкой - крошечная ножка Николь, заключенная в "сердечко" из рук любящих родителей. "Самое большое счастье - это держать в руках целый мир" (перефразированная цитата Орхана Памука - прим. редактора), - подписала снимок каратистка.
Отцом Николь стал Владимир Зарецкий - муж Анжелики Терлюги, тренер, брат каратистки Ирины Зарецкой. Пара поженилась в сентябре 2021 года.
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Кто такая Анжелика Терлюга?
Анжелика Терлюга - украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года. Заслуженный мастер спорта Украины. Соревнуется в весовой категории до 55 кг. Ее дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории. В 2021 году вошла в рейтинг Forbes.ua 30 до 30, сообщает Википедия.
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