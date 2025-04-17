Осложнения от болезни, которой болеют многие: от чего умерла Мишель Трахтенберг

Семья Мишель Трахтенберг не согласилась на вскрытие актрисы.

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Мишель Трахтенберг умерла от болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/ michelletrachtenberg

Кратко:

От чего умерла Мишель Трахтенберг

Что с ней случилось

Причина смерти Мишель Трахтенберг была раскрыта почти через два месяца после ее смерти.

Звезда "Сплетницы" умерла от осложнений, вызванных сахарным диабетом, подтвердило в среду издание Page Six Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка.

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Ее смерть была признана естественной.

Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

Первоначально причина смерти Трахтенберг была признана "неустановленной" после того, как ее семья возразила против вскрытия.

Актриса была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке 26 февраля после остановки сердца. Ей было 39 лет.

Источники ранее сообщили The Post, что звезда "Баффи — истребительницы вампиров" перенесла пересадку печени в прошлом году.

Мишель Трахтенберг / ua.depositphotos.com

Менее чем за неделю до своей смерти Трахтенберг, по-видимому, была "в очень плохом состоянии" во время обеда в итальянском ресторане Sartiano’s с друзьями. Сообщается, что Трахтенберг выглядела "хрупкой" и едва могла "спускаться по лестнице".

Звезда вызвала беспокойство по поводу своего здоровья, когда в январе 2024 года она выглядела изможденной на фотографии, опубликованной в Instagram.

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