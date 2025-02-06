После избиения попал в психдиспансер: блогер рассказал про проблемы Wellboy

По словам сплетников, Антон Вельбой сейчас переживает сложный период.

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Антон Wellboy в больнице - блогер рассказал про зависимость певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Вкратце:

Антон Вельбой сейчас, вероятно, находится в психдиспансере

На госпитализации настоял лейбл артиста

В январе украинский певец Антон Wellboy показал результаты побоев от "людей в милитари форме". В деле оказались замешанными военные и блогеры - словесная перепалка быстро переросла в драку.

После этого события стало известно, что у Вельбоя появились проблемы. Блогер-сплетник Богдан Беспалов, опираясь на нераскрытые источники, сообщил, что артист сейчас проходит лечение.

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Он якобы находится в психоневрологическом диспансере, куда попал по настойчивой рекомендации лейбла. Ожидается, что там звезда избавится от зависимости от запрещенных веществ.

"Желаем Антону скорого выздоровления и преодоления собственных внутренних "демонов", - написал Беспалов. Новость про лечение Антона Вельбоя от зависимости пока не комментирует ни сам артист, ни его официальные представители.

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Ранее Главред рассказывал, что известную блогершу Викторию Маремуху забрали в больницу. С ней на ипподроме произошел несчастный случай, в результате которого ей потребовалась медицинская помощь.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая показала себя до и после макияжа. Таким образом дочь легендарного Николая Мозгового элегантно утерла нос хейтерам.

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Кто такой Wellboy? Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".

Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

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