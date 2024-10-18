После каминг-аута: дочь Алены Мозговой показала редкое фото с возлюбленной и ее детьми

Кратко:
- Зоя Мозговая отправилась в путешествие с возлюбленной
- Девушка показала фото с Юлией и ее детьми
Старшая дочь украинской продюсерки Алены Мозговой – Зоя, после каминг-аута, поделилась новыми романтическими фотографиями со своей девушкой Юлией из отпуска. Отметим, у Юлии есть две дочери.
На своей странице в Instagram Зоя рассказала, что она с Юлией отправились отдыхать за границу – в Албанию, также с ними поехали дочери-двойняшки.
Девушки арендовали яхту и устроила морскую прогулку, Юлия и Зоя останавливались в живописных местах, где загорали и фотографировались. Также компания купалась в бухте.
Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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