Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина

Регина Тодоренко все же решилась на отъезд.

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Регина Тодоренко отправилась в отпуск / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

Кратко:

Регина Тодоренко решила отдохнуть

С кем она улетела из РФ

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, но предала родную страну и молчит о террористическом нападении РФ на Украину, уехала из страны-оккупанта.

Как стало известно из соцсетей предательницы, после новостей о третьей беременности, которую Тодоренко еще не подтвердила, она со своим мужем Владом Топаловым отправилась на отдых.

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Оказалось, добирались путинисты к месту отдыха двое суток.

Регина Тодоренко уже на острове / фото: скрин t.me, Регина Тодоренко

"Ну здравствуй, любимый остров", — отметила Регина.

Тодоренко не уточнила, куда именно они отправились и когда вернуться в страну-террориста.

Тодоренко пока не рассказала, где она находится / фото: скрин t.me, Регина Тодоренко

Напомним, недавно Тодоренко жаловалась, что у нее повышенная тревожность из-за детей и она даже планировала обратиться к специалисту по этому поводу.

"Все это, конечно же, транслируется на наших детей, и мы спокойно не можем отдать деток в детский сад или в какую-то школу. Нам сложно. Соответственно, сложно и детям. И сегодня день, когда Мишанька снова пошел в детский сад… Это уже третья попытка. Завтра у меня сессия с психологом по поводу моей тревожности, гиперконтроля и сепарации. Видать, надо подлечить мне нервы", — признавалась ведущая.

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Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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