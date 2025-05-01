Предательница Регина Тодоренко покинула РФ вместе с семьей - причина

Кратко:
- Регина Тодоренко решила отдохнуть
- С кем она улетела из РФ
Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, но предала родную страну и молчит о террористическом нападении РФ на Украину, уехала из страны-оккупанта.
Как стало известно из соцсетей предательницы, после новостей о третьей беременности, которую Тодоренко еще не подтвердила, она со своим мужем Владом Топаловым отправилась на отдых.
Оказалось, добирались путинисты к месту отдыха двое суток.
"Ну здравствуй, любимый остров", — отметила Регина.
Тодоренко не уточнила, куда именно они отправились и когда вернуться в страну-террориста.
Напомним, недавно Тодоренко жаловалась, что у нее повышенная тревожность из-за детей и она даже планировала обратиться к специалисту по этому поводу.
"Все это, конечно же, транслируется на наших детей, и мы спокойно не можем отдать деток в детский сад или в какую-то школу. Нам сложно. Соответственно, сложно и детям. И сегодня день, когда Мишанька снова пошел в детский сад… Это уже третья попытка. Завтра у меня сессия с психологом по поводу моей тревожности, гиперконтроля и сепарации. Видать, надо подлечить мне нервы", — признавалась ведущая.
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Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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