Пропутиниская певица Арбенина сорвалась со страховочной сетки во время концерта

Вы узнаете:
- Что случилось с Арбениной во время концерта
- Как ей удалось не упасть в самый низ
Российская певица Диана Арбенина, которая вначале военного вторжения террористической России в Украину, вроде бы выступила против войны, рухнула со сцены во время своего выступления, которое ей все-таки разрешили провести, когда она "переобулась".
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, Арбенина рухнула с балкона в фан-зону прямо на собственном концерте в питерском "А2". Сообщается, что певица захотела пройтись по сетке, натянутой вдоль балкона, но конструкция не выдержала.
На видео видно, как она ступает по сетке, а потом проваливается достаточно глубоко, пытаясь ухватиться за перила.
Артистка упала вниз под возгласы толпы, но фанаты успели ухватить её за руку и вытянуть наверх.
Диана Арбенина рухнула вниз во время концерта:
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что российская певица Диана Арбенина, которая в начале полномасштабного вторжения России в Украину представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов, может лишиться концертов в стране агрессоре-России.
Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.
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