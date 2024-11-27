Пропутиниская певица Арбенина сорвалась со страховочной сетки во время концерта

Певица смогла зацепиться руками за одно из перил балкона.

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Диана Арбенина сорвалась с балкона / Коллаж Главред, фото Instagram/_diana_arbenina

Вы узнаете:

Что случилось с Арбениной во время концерта

Как ей удалось не упасть в самый низ

Российская певица Диана Арбенина, которая вначале военного вторжения террористической России в Украину, вроде бы выступила против войны, рухнула со сцены во время своего выступления, которое ей все-таки разрешили провести, когда она "переобулась".

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, Арбенина рухнула с балкона в фан-зону прямо на собственном концерте в питерском "А2". Сообщается, что певица захотела пройтись по сетке, натянутой вдоль балкона, но конструкция не выдержала.

видео дня

На видео видно, как она ступает по сетке, а потом проваливается достаточно глубоко, пытаясь ухватиться за перила.

Артистка упала вниз под возгласы толпы, но фанаты успели ухватить её за руку и вытянуть наверх.

Диана Арбенина рухнула вниз во время концерта:

Арбенина чуть не убилась во время собственного концерта / Скриншот Mash

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что российская певица Диана Арбенина, которая в начале полномасштабного вторжения России в Украину представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов, может лишиться концертов в стране агрессоре-России.

Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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