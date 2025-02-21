"Старая бабка": путинистка Валерия прощается со своими поклонниками

Кратко:
- Почему Пригожин сделал странное заявление
- Что он сообщил о Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена российская певица Валерия, готовятся к уходу со сцены певицы-путинистки.
Как сообщил продюсер-путинист, сейчас в работе находится альбом певички, который станет последним в карьере Валерии. Его цитирует российское пропагандистское издание 5 ТВ.
"Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций. Больше альбомы Валерия выпускать не будет", – сказал он.
Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, так как она приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.
Наверняка, престарелая певица уже не в состоянии выступать и записывать новые песни.
По словам Пригожина, певица не хочет, чтобы она уходила со сцены в образе старой бабки.
Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".
А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
Вас также может заинтересовать:
- "Надо заканчивать": путинистка Валерия уходит со сцены - что произошло
- Сын путинистки Валерии может сесть в тюрьму за полмиллиона долларов
- Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия схватились на публике - что случилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред