Продюсер-путинист Пригожин отправляет свою жену на пенсию.

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Валерия, Иосиф Пригожин / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Кратко:

Почему Пригожин сделал странное заявление

Что он сообщил о Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена российская певица Валерия, готовятся к уходу со сцены певицы-путинистки.

Как сообщил продюсер-путинист, сейчас в работе находится альбом певички, который станет последним в карьере Валерии. Его цитирует российское пропагандистское издание 5 ТВ.

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"Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций. Больше альбомы Валерия выпускать не будет", – сказал он.

Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, так как она приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

Наверняка, престарелая певица уже не в состоянии выступать и записывать новые песни.

По словам Пригожина, певица не хочет, чтобы она уходила со сцены в образе старой бабки.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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