Юлия Власова заявила, что в скором времени пойдет под венец.

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Джонни Депп новости - вероятная девушка Джонни Деппа объявила о помолвке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/im__iuliia

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Джонни Деппу приписывают роман с россиянкой Юлией Власовой

Девушка рассказала, что помолвлена, и в ближайшем будущем планирует завести детей

Американский актер и музыкант Джонни Депп, похоже, планирует жениться в четвертый раз. На скорый брак намекнула 28-летняя Юлия Власова, российская бизнесвумен, отношения с которой приписывают артисту.

В своем блоге в Instagram девушка рассказала, что за этот год ее уже дважды звали замуж, и сейчас она помолвлена. Более того, со своим неназванным избранником она якобы даже планирует завести детей. Жить Власова, которая сейчас обитает в Праге, будет на две страны - рф и Францию.

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Слухи про роман между Джонни и Юлией появились летом 2022 года - вместе они посетили концерт Джеффа Бека в Праге. Познакомилась пара в 2021 году на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Впрочем, ни романтические отношения с Юлией Власовой, ни помолвку с ней актер и его представители пока не комментировали. Сама же девушка в конце августа 2024 года опубликовала фото с Джонни Деппом. В подписи она назвала актера "дорогим другом", и призвала подписчиков не верить всему, о чем они читают в Интернете.

Джонни Депп новости - вероятная девушка Джонни Деппа объявила о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/im__iuliia

Джонни Депп и Юлия Власова летом 2024 года / instagram.com/im__iuliia

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Ранее Главред рассказывал, что скрывается за открытым письмом о том, что популярный американский актер и демократ Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах.

Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.

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Кто такой Джонни Депп? Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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