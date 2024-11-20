Российская девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о помолвке с актером

Краткое содержание:
- Джонни Деппу приписывают роман с россиянкой Юлией Власовой
- Девушка рассказала, что помолвлена, и в ближайшем будущем планирует завести детей
Американский актер и музыкант Джонни Депп, похоже, планирует жениться в четвертый раз. На скорый брак намекнула 28-летняя Юлия Власова, российская бизнесвумен, отношения с которой приписывают артисту.
В своем блоге в Instagram девушка рассказала, что за этот год ее уже дважды звали замуж, и сейчас она помолвлена. Более того, со своим неназванным избранником она якобы даже планирует завести детей. Жить Власова, которая сейчас обитает в Праге, будет на две страны - рф и Францию.
Слухи про роман между Джонни и Юлией появились летом 2022 года - вместе они посетили концерт Джеффа Бека в Праге. Познакомилась пара в 2021 году на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Впрочем, ни романтические отношения с Юлией Власовой, ни помолвку с ней актер и его представители пока не комментировали. Сама же девушка в конце августа 2024 года опубликовала фото с Джонни Деппом. В подписи она назвала актера "дорогим другом", и призвала подписчиков не верить всему, о чем они читают в Интернете.
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Кто такой Джонни Депп?
Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.
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