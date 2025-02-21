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Счастливы: молодуха Петросяна вывезла детей из России

Алена Кюпели
21 февраля 2025, 15:22
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Татьяна Брухунова вывезла детей и счастлива из-за этого.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с детьми/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Вы узнаете:

  • Что случилось с детьми Петросяна
  • Кто за них теперь отвечает

Пятая жена клоуна-путиниста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вывезла их общих детей из террористической России и показала, насколько они стали счастливее от этого.

На своей странице в Instagram, женщина поделилась снимком с детьми — четырехлетним Ваганом и годовалой Матильдой. На фотографии дети Петросяна запечатлены в одном из зарубежных торговых центров.

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"Мои малыши развлекаются", — написала молодая мать, которая сама при этом, осталась в террористической Москве.

Скорее всего, дети престарелого комика и его жены, проводят время в Дубае - излюбленном местом обеспеченных россиян. За детьми Бурхуновой смотрят няни и ее мать.

Дети Петросяна и Брухуновой
Дети Петросяна и Брухуновой / Фото Instagram/bruhunova

Напомним, Брухунова — пятая супруга юмориста. Они официально поженились в декабре 2019 года. При этом пара скрывала, что ждут рождения общего ребенка. В сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото уже с шестимесячным мальчиком. 13 марта у супругов появилась дочь Матильда.

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Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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