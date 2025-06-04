"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

Кратко:
- Сегодня Лилибет Сассекская отмечает четвертый День рождения
- Мама поздравила девочку, и показала ее редкие фото
Летом 2020 года Меган Маркл потеряла ребенка. Выкидыш стал для герцогини Сассекской и ее мужа сильным ударом, она судьба была к ним благосклонной, и 4 июня 2021 года подарила супругам дочь - Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор.
Сегодня принцесса Лилибет Сассекская празднует четвертый День рождения. В честь этого ее мама в своем блоге в Instagram опубликовала фотографии с именинницей. На одном из кадров Меган Маркл держит дочь, когда та еще была младенцем, на другом у нее на руках сидит уже взрослая девочка.
"Поздравляем нашу красавицу с Днем рождения! Четыре года назад она появилась в нашей жизни - и каждый день становится ярче и лучше благодаря ей. Спасибо всем, кто посылает любовь и поздравляет ее с особым днем!" - написала жена принца Гарри.
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Меган Маркл - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.
Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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