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Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска

Алена Кюпели
21 февраля 2025, 16:55обновлено 21 февраля, 17:37
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Американский писатель высказался относительно политики и личности Трампа.
Стивен Кинг
Стивен Кинг высказался про Трампа/ коллаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Вы узнаете:

  • Что сказал Стивен Кинг про Трампа
  • Кого он также назвал предателем

Легендарный американский писатель ("Король ужасов") Стивен Кинг сделал честное заявление.

На своей странице в социальной сети Х (Twitter - авт.) он опубликовал послание, где обратился к президенту США Дональду Трампу и Илону Маску, последнему из которых принадлежит платформа социальных сетей.

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Три месяца назад икона ужасов объявил, что покидает X после переизбрания Трампа президентом США. С тех пор Кинг называет Bluesky своим домом в социальных сетях.

"Я вернуууулся! Вы скучали по мне?" — написал Кинг в X своим 6,8 миллионам подписчиков, прежде чем добавить: "Просто хотел сказать, что Трамп — предатель, любящий Путина придурок! А Илона это вдвойне касается". Этот пост набрал более 180 тысяч лайков.

Стивен Кинг назвал Трампа предателем
Стивен Кинг назвал Трампа предателем / Скриншот Х

Первоначально Кинг объявил о своем уходе из X 14 ноября 2024 года в посте, в котором он объяснил: "Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите".

Он быстро набрал подписчиков в Bluesky, где продолжил критиковать Трампа.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Писатель давно и открыто поддерживает Украину и осуждает Россию за развязывание войны. Своим заветным желанием на 2023 год он называл мир. 28 января писатель обратился к россиянам, призвав их остановить "эту бессмысленную войну" и прекратить бомбить мирных жителей. Американец подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку.

29 апреля 2023 года "король ужасов" прокомментировал обстрел жилого дома в Умани. Он отметил, что РФ "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и это — терроризм.

Также Кинг назвал политика Дональда Трампа предателем, обвинив его в связях с Россией и Путиным.

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Кто такой Стивен Кинг?

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".

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