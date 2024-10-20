Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

Алексей Мельченко стал особой страничкой в истории известного коллектива.

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Умер Алексей Мельченко - басист из группы Вопли Видоплясова Алексей Мельченко умер / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Alex Melchenko

Украинский музыкант Алексей Мельченко скончался в возрасте 48 лет. Новость об этом появилась в социальных сетях.

Про смерть артиста в Facebook сообщила его подруга. Также она отметила, что Алексея не стало еще 8 октября.

"Друзья, это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был чрезвычайно талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась. Алексей Мельченко... Жаль, что так рано, что так грустно... Покойся с миром, друг. Все, кто знал Лешу, вспомните его сегодня. Надеемся, он уже в лучшем мире..." - написала она.

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Алексей Мельченко прежде всего известен, как бас-гитарист популярной украинской группы Вопли Видоплясова. Он пришел в группу в 2007 году на замену одного из основателей коллектива - музыканта Александра Пипы.

В 2017 году Мельченко покинул проект, которому посвятил 10 лет своего творчества, и на его место пришел басист из Animal Session Николай Усатый. Смерть бывшего коллеги группа ВВ пока не комментирует.

Кто такие Вопли Видоплясова? Вопли Видоплясова (также - Vоплі Vідоплясова; сокращенно ВВ) - украинская рок-группа, созданная в 1986 году. Лидер группы - вокалист Олег Скрипка. Группа Вопли Видоплясова является основателем украинского рок-н-ролла и этно-рока (группа получила премию "Celebrity Awards 2020" в номинации "Лучшая этно-рок группа"), сообщает Википедия.

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