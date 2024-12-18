"Упал, разбил голову": онкобольному путинисту Буйнову становится хуже

Путинисту Буйнову, который болеет последней стадией рака, становится хуже.

https://glavred.info/starnews/upal-razbil-golovu-onkobolnomu-putinistu-buynovu-stanovitsya-huzhe-10623308.html Ссылка скопирована

Александр Буйнов много лет борется с онкологией / коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Вы узнаете:

Что случилось с Буйновым

Какое лечение проходит путинист

У российского пропутинского артиста, который поддерживает военное вторжение России в Украину Александра Буйнова, прогрессировала онкология из-за отмены гормонотерапии год назад.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, тогда у артиста началась серия побочных эффектов от дорогих препаратов в виде потери сознания и головокружений. Он упал с велосипеда и разбил голову.

видео дня

Оказывается, патриоту Буйнову лечат рак не российскими препаратами, а иностранными. 74-летний певец получает лечение за 150 000 рублей (60 000 гривен) — получает медикаменты за счет террористического государства в рамках льготной программы.

Подобные гормональные средства Буйнов принимает уже несколько лет. В 2023 году на фоне приёма у него развилось нарушение кровообращения в мозге. Итог — потеря сознания во время езды на велосипеде. Он получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Медикам пришлось временно отменить гормонотерапию. Через пару месяцев на врачебном консилиуме всё вернули обратно.

В конце августа артиста госпитализировали из-за рецидива онкологии, он обследовался и прошёл гормональную терапию. Певцу назначили паллиативное лечение.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал о том, что Александр Буйнов, который поддерживает кровавое вторжение России в Украину, умирает от рака. Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии, про возможные излечение и ремиссию речь больше не идет.

В ноябре путинист Буйнов почувствовал себя плохо и был вынужден обращаться к врачу.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Буйнов Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".

Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред