В дом Жени Яновича попал российский дрон - что с ведущим

Евгений Янович объяснил, что же произошло.

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Евгений Янович об обстреле Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Янович

Вы узнаете:

Евгений Янович попал под атаку РФ

Что произошло с домом, в котором он живет

Украинский известный актер и ведущий Евгений Янович рассказал, что во время массированной атаки на Украину со стороны страны-оккупанта РФ вчера, 25 мая, пострадал дом, в котором он живет.

В интервью Сергею Стерненко Янович отметил, что среди жителей дома есть пострадавшие.

"Я такую локацию выбрал для жизни, где бывает время от времени шумно. И вот так случилось, что прямо в дом, где я живу, но на первые этажи снизу – упал дрон. Прямо сдетонировал. Я слышал, как он, жужжит, ускоряется и пикирует", – рассказал Евгений.

Женя Янович / фото: instagram.com, Женя Янович

Оказывается, когда начинается атака Киева, ведущий идет к лифту, но, когда прозвучал взрыв, он спустился и увидел много дыма на нижних этажах.

"Было очень много народу, это выглядит ужасно со стороны. Я не видел масштаба, потому что ночь, и ты же не выходишь фотографировать, еще что-то. Я сразу в укрытие. А утром я просто заснул. Просыпаюсь от того, что у меня неизвестно сколько пропущенных и всего остального. Так, если где-то рядом с вами прилетает – напишите знакомым, что с вами все окей", – добавил Янович.

Также он отметил, что ему трудно представить, что во время обстрелов чувствуют дети и их родители.

"Я не представляю, как в этот момент себя чувствуют и дети, и их родители. Это просто какая-то ужасная эмоция. Ты сам с собой справиться не можешь. А как себя чувствуют люди, которые ответственны не только за себя? Это ужас", – высказался Евгений.

Смотрите видео интервью Евгения Яновича:

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Кто такой Евгений Янович? Евгений Янович – украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала". 4 мая 2023 года начал шоу "20:23", в котором приглашает разнообразных гостей к разговору. Приобщается к волонтерским собраниям в поддержку ВСУ.

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