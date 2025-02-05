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В отчаянии: Брэд Питт умоляет Джоли об одном одолжении

Алена Кюпели
5 февраля 2025, 14:22
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Голивудские актеры продолжают выяснять отношения друг с другом.
Анджелина Джоли с детьми, Брэд Питт
Анджелина Джоли с детьми отделились от Брэда Питта во всех смыслах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Чего хочет добиться Бред Питт
  • Зачем ему это нужно

Отчаявшийся Брэд Питт предпринимает всевозможные шаги, чтобы вернуться в жизнь своего своенравного сына Пакса, пока не стало слишком поздно.

RadarOnline.com сообщает, что он обратился к бывшей жене Анджелине Джоли, чтобы ему разрешили стать "утешительной рукой" в ​​жизни парня после того, как он снова попал в автомобильную аварию и сильно травмировал лицо.

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По информации источника издания, пара достигла соглашения о разводе в декабре, положив конец восьми годам горьких разбирательств, и теперь Брэд хочет вернуться в жизнь своих детей.

"И он отчаянно беспокоится о Паксе. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему нужно утешительное влияние в его жизни. Он беспокоится, что в конечном итоге парень погибнет в аварии, если продолжит в том же духе", - добавляет источник.

Сообщается, что 61-летний актер отдалился от Пакса и большинства других своих с Джоли пятерых детей с тех пор, как расстался с актрисой в 2016 году.

Второй источник добавил: "Он считает, что если бы ему предоставили совместную опеку, ситуация была бы совершенно иной".

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Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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