"Я обожала!": Цимбалару рассказала про свою любовь на съемках "Материнского инстинкта"

Анастасия Цимбалару пережила редкую магию единения.

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Анастасия Цимбалару Материнский инстинкт - актриса рассказала про роль Натальи Зарецкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кратко:

Цимбалару сыграла главную роль в "Материнском инстинкте"

Артистка призналась, почему с обожанием относится к персонажу Зарецкой

Украинская актриса Анастасия Цимбалару 7 апреля в 20:00 на телеканале 1+1 Украина предстанет перед зрителями в новом образе - акушера-гинеколога Натальи Зарецкой, главной героини сериала "Материнский инстинкт". Она - стопроцентный профи, чье профессиональная несгибаемость и принципиальность порой становится неудобной для окружающих.

Наталья в исполнении Цимбалару готова жертвовать очень многим ради работы, из-за чего ее личная жизнь и социальные связи нередко страдают. В интервью для сайта 1plus1 актриса призналась, что Зарецкая - ее любимая роль, в которой она нашла много похожего на себя.

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Съемки первого сезона "Материнского инстинкта" завершились за неделю до начала полномасштабной войны, и Наталья Зарецкая, как "отголосок ее прошлой мирной жизни" еще долго ей снился, рассказывает Цимбалару. Этот персонаж очень ей импонировал.

Анастасия Цимбалару Материнский инстинкт - актриса рассказала про роль Натальи Зарецкой / 1plus1.ua

"Моя любимая роль. С Наташей мне повезло, потому что в какой-то степени ее серьезное и ответственное отношение к работе переплетается и с моими профессиональными качествами. Я очень требовательна в плане работы к себе, а потому и к окружающим. Наташа тоже в какой-то степени максималистка, поэтому найти общие точки было не так сложно. Я просто перевела это в плоскость своей жизни.

Анастасия Цимбалару Материнский инстинкт - актриса рассказала про роль Натальи Зарецкой / 1plus1.ua

Своего персонажа не любить невозможно. Ты как адвокат своей роли - должен защищать каждый поступок своей героини и находить ему объяснение. Свою Нату я обожала! Мне нравится ее решительность, нравится, что она не создает границ - для нее все возможно, если не бояться рискнуть. Да, возможно, она не умеет строить личные отношения и ей трудно в коммуникации с другими, но то, что она стопроцентный профессионал - ни у кого не возникает сомнений. К тому же на протяжении сериала Ната будет становиться более мягкой и женственной", - рассказала исполнительница главной роли в сериале "Материнский инстинкт".

Анастасия Цимбалару Материнский инстинкт - актриса рассказала про роль Натальи Зарецкой / 1plus1.ua

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Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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