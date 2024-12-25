Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца

Ирина Турко поделилась хорошими новостями про состояние здоровья возлюбленного.

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Лесик Турко остановка сердца - жена Лесика Турко рассказала про его состояние / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

Краткое содержание:

Лесик Турко перенес остановку сердца через полгода после операции на органе

Его жена рассказала, как себя чувствует звезда через 20 дней после госпитализации

Украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко 5 декабря был госпитализирован из-за остановки сердца - он потерял сознание на сцене во время концерта Натальи Бучинской и его пытались реанимировать более сорока минут до приезда скорой помощи. Ситуация осложнялась тем, что в мае 2024 года артист перенес сложную операцию на сердце.

Сперва врачи даже не брались давать прогнозы: случай Лесика для многих стал первым в практике - ранее они такое видели лишь в кино. Сейчас музыканта уже выписали из больницы и доставили в реабилитационный центр для восстановления.

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Позитивной новостью про его судьбу поделилась Ирина, жена Турко, в комментарии для Pravda News. "Різдвяна казка оживе, І не востаннє…" - это слова из его песни... Верю, что будет следующее - это возвращение к полноценной жизни. Реабилитация будет долгой. Но я знаю, что не одна. Друзья, которые каждое мгновение со мной, дают мне веру в то, что я выдержу все... И я выдержу... Потому что любила, люблю и буду его любить всегда. Еще раз спасибо всем", - говорит избранница музыканта.

Также она отметила, что для нее и Лесика Турко Рождество - двойной праздник, ведь в этот день они отмечают еще и годовщину свадьбы: "Можно прожить долгую и наполненную разными (замечательными и сверхтяжелыми) моментами жизнь, не вникая в наполненность слова "подарок". Подарок, который дал мне возможность это понять - жизнь самого дорогого мне человека. 25 декабря - это Магия Рождества для всех людей, а для нас еще и день нашего бракосочетания".

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Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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