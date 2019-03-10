В Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых актеров постсоветского пространства

Доллары / Reuters

Больше всего денег за свою работу из числа российских актеров получает Дмитрий Нагиев.

Согласно оценке журналистов портала ФАН, звезда сериала "Физрук" и бессменный ведущий вокального телешоу Голос на российском Первом канале заработал себе состояние в 3,2 млн долларов.На втором месте в рейтинге расположился актёр, режиссёр и продюсер Федор Бондарчук с 1,3 млн долларов.

Светлана Ходченкова и Владимир Машков разделили между собой третье место - с состоянием в 1 млн долларов. Следом расположился актер и режиссер Данила Козловский - около 900 тысяч долларов.

Напомним, ранее сын Дмитрия Нагиева пристыдил отца за фото в трусах.