В Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых актеров постсоветского пространства

Несмотря на то, что актерская профессия была и остается далеко не самой денежной, все же есть люди, которые благодаря ней скопили приличные суммы.
Больше всего денег за свою работу из числа российских актеров получает Дмитрий Нагиев.
Согласно оценке журналистов портала ФАН, звезда сериала "Физрук" и бессменный ведущий вокального телешоу Голос на российском Первом канале заработал себе состояние в 3,2 млн долларов.На втором месте в рейтинге расположился актёр, режиссёр и продюсер Федор Бондарчук с 1,3 млн долларов.
Светлана Ходченкова и Владимир Машков разделили между собой третье место - с состоянием в 1 млн долларов. Следом расположился актер и режиссер Данила Козловский - около 900 тысяч долларов.
Напомним, ранее сын Дмитрия Нагиева пристыдил отца за фото в трусах.