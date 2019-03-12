Известная украинская певица была срочно госпитализирована в Болгарии

Екатерина Бужинская попала в больницу из-за стрессового истощения организма / https://www.instagram.com/buzhynska/

Известная украинская певица Екатерина Бужинская была госпитализирована в Софии, Болгария.

На своей странице в Facebook знаменитость показала фото, на котором видно, что ей поставили капельницу, и написала пост, в котором посоветовала, как не довести свой организм до истощения.

"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая обо всем переживает"), и плотный гастрольный график", - сообщила артистка.

Певица перечислила основные факторы, которые навредили ее здоровью, и посоветовала избегать их в повседневной жизни:

1. Систематический недосып.

2. Постоянные стрессы.

3. Гиподинамия, которая возникает вследствие сидячей работы и недостатка движения.

4. Частое употребление напитков с повышенным содержанием кофеина является основой для возникновения проблем с сердцем.

5. Неумение делегировать ответственность у женщин.

6. Резкое похудение.

7. Невнимательность при принятии медикаментов.

"Полюбите себя самого. Любить себя - значит хорошо спать, вкусно и правильно питаться, находить время, чтобы позаниматься спортом вместе со своими детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций. А ваше сердце за это ответит вам взаимностью", - посоветовала певица.

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