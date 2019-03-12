Известная украинская певица была срочно госпитализирована в Болгарии

Причиной стало стрессовое истощение организма.
Известная украинская певица Екатерина Бужинская была госпитализирована в Софии, Болгария.
На своей странице в Facebook знаменитость показала фото, на котором видно, что ей поставили капельницу, и написала пост, в котором посоветовала, как не довести свой организм до истощения.
"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая обо всем переживает"), и плотный гастрольный график", - сообщила артистка.
Певица перечислила основные факторы, которые навредили ее здоровью, и посоветовала избегать их в повседневной жизни:
1. Систематический недосып.
2. Постоянные стрессы.
3. Гиподинамия, которая возникает вследствие сидячей работы и недостатка движения.
4. Частое употребление напитков с повышенным содержанием кофеина является основой для возникновения проблем с сердцем.
5. Неумение делегировать ответственность у женщин.
6. Резкое похудение.
7. Невнимательность при принятии медикаментов.
"Полюбите себя самого. Любить себя - значит хорошо спать, вкусно и правильно питаться, находить время, чтобы позаниматься спортом вместе со своими детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций. А ваше сердце за это ответит вам взаимностью", - посоветовала певица.
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