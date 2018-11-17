Украинская певица решила сделать подарок патриарху Варфоломею

Юные украинцы увиделись в Стамбуле с Варфоломеем / Фото: Facebook/Екатерина Бужинская

Известная украинская певица Екатерина Бужинская вместе с представителями фонда "Чистые сердцем" и детьми, которые потеряли родителей на войне, в турецком Стамбуле вручила Вселенскому патриарху Варфоломею "Книгу добра".

"Знаковое событие! Вселенский патриарх Варфоломей принял от детей из Украины "Книгу добра". Также Его Святейшество благословил всех юных послов добра и мира", - рассказала она в Facebook.

Певица рассказала, что церковный деятель принял подарок от украинских детей с удовольствием. Затем он благословил юных украинцев и заверил, что всегда "будет вместе с ними".

Пользователи в комментариях к видео отметили, что конкретно о томосе для Украины патриарх ничего не сказал.

Українські діти зустрілися з Вселенським Патріархом Варфоломієм і передали "Книгу Добра"#чистісерцем #дітизамирувсьомусвіті #мир #книгадобра #бужинська #україна Опубликовано Екатериной Бужинской Cреда, 14 ноября 2018 г.

Напомним, экс-президент Виктор Ющенко заявил, что патриарх Варфоломей еще в 2008 году был готов даровать Томос об автокефалии Украинской православной церкви, однако помешала Москва.