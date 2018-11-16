Варфоломей хотел дать Томос Украине еще 10 лет назад - Ющенко

Ющенко заявил, что тогда автокефалию сорвал патриарх РПЦ / УНИАН

Патриарх Варфоломей еще в 2008 году был готов даровать Томос об автокефалии Украинской православной церкви; во время визита Варфоломея в Киев в 2008 году Вселенский патриарх даже подготовил специальную дорожную карту, но автокефалии резко воспротивился тогдашний патриарх РПЦ Алексий II.

"Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка Автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви", - в интервью "Громадському" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Однако, добавил экс-президент, 10 лет назад с автокефалией не срослось - помешал тогдашний патриарх РПЦ Алексий II, который срочно прилетел в Киев без приглашения, только заслышав о планах Варфоломея. Алексий пригласил Варфоломея на обед, во время которого тогда и был временно похоронен Томос для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута, - это то, что они возвращаются в церковное общение, и в рамках этого церковного общения российская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве мирового собора. В размен на что? Можно я поставлю многоточие?", - сказал Ющенко.

Читайте такжеВарфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИОн добавил, что Московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ участвует в церковном совещании, которое определяет порядок дня собора.

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).