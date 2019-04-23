"Волочкова в ужасе": Матильда Шнурова показала идеальный шпагат

Матильда Шнурова показала идеальную растяжку / instagram.com/matilda.shnurova

Экс-жена Сергея Шнурова, известного российского музыканта и композитора, лидера группировки Ленинград, Матильда показала идеальную растяжку.

На своей странице в Instagram Матильда призналась, что впервые она села на шпагат в 21 год – и то, целенаправленно она этого не добивалась, просто после хорошей разминки решила проверить свою гибкость. И вот лишь три года назад она решила вернуть былой шпагат.

"Я посвятила этому 3 года, занимаясь 3 раза в неделю, чтобы достичь такого шпагата, который есть сейчас. Я обожала эти занятия, несмотря на боль, и слезы, и трясущиеся коленки. Теперь мне достаточно 1 тренировки в неделю, просто чтобы поддерживать форму. И я знаю, почему мне это легко дается - потому что мне очень нравится этим заниматься. И я думаю это главное в спорте, движении, самосовершенствовании. Искать то, что твое. Что делает тебя сильнее и не только физически, но и эмоционально. То, что помогает тебе воспитать в себе лучшее из любви к себе", -

Поклонники отметили, что такой гибкости и изящности позавидует сама "королева шпагатов" Анастасия Волочкова.

"Очень нежное, изящное фото. Вы прекрасны!", "Круче, чем у Волочковой!", "Вот такая растяжка - моя цель", "Шикарная грация", "Волочкова в ужасе", "Волочкова в сторонке, нервно курит", - писали юзеры.

Матильда Шнурова продемонстрировала красивый шпагат / instagram.com/matilda.shnurova

Ранее Матильда Шнурова отреагировала на новую женитьбу экс-мужа Сергея Шунрова.