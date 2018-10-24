Экс-жена Шнурова Матильда прореагировала на его новую женитьбу

Сергей и Матильда Шнуровы / Рамблер/новости

Экс-жена Сергея Шнурова, известного российского музыканта и композитора, лидера группировки "Ленинград", Матильда прореагировала на информацию о его новом, уже четвертом по счету, браке.

Женщина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram черно-белый снимок, присовокупив к нему строчки из стиха известного советского поэта Андрея Дементьева: "Никогда, никогда ни о чем не жалейте/ Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви", — написала Мательда.

Напомним, ранее Шнуров в свойственной себе экстравагантной манере объявил о своем новом браке, опубликовав в Instagram фото с молодой девушкой и новое стихотворение.