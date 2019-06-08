Голос Діти-2019: дочь Кошевого снова идет на программу

Дочка Евгения Кошевого, который после ухода Зеленского стал одним из руководителей Квартал-95, решилась принять участие в шоу Голос Діти, куда она уже пробовалась ранее.
Дочка Евгения Кошевого Варя 2,5 года готовилась, чтобы все же попасть на шоу Голос Діти, и в 2019 году все ожидают от нее результата.
"Варя Кошевая возвращается на сцену проекта Голос. Діти-2019. После двух с половиной лет репетиций юная вокалистка готова снова покорять звездных наставников", - говорится в комментарии к ролику 1+1, где идет шоу.
В анонсе шоу, которое пройдет 9 июня, Варя рассказывает, что она усердно готовилась к этому выступлению, и что, вероятно, сам президент Зеленский будет за нее болеть, ведь она же за него болела на выборах.
Также показано, что судьи почти до последнего сомневались, взять девочку, или нет - но их решение можно узнать только в прямом эфире выпуска.
Стоит отметить, что девочка раньше принимала участие в "Лиге Смеха" и "Рассмеши комика. Дети".
Напомним, Тимати не попал на церемонию награждения премии МузТВ-2019