Голос Діти-2019: дочь Кошевого снова идет на программу

Варвара Кошевая идет на Голос Діти-2019/ 1+1

Дочка Евгения Кошевого Варя 2,5 года готовилась, чтобы все же попасть на шоу Голос Діти, и в 2019 году все ожидают от нее результата.

"Варя Кошевая возвращается на сцену проекта Голос. Діти-2019. После двух с половиной лет репетиций юная вокалистка готова снова покорять звездных наставников", - говорится в комментарии к ролику 1+1, где идет шоу.

В анонсе шоу, которое пройдет 9 июня, Варя рассказывает, что она усердно готовилась к этому выступлению, и что, вероятно, сам президент Зеленский будет за нее болеть, ведь она же за него болела на выборах.

Также показано, что судьи почти до последнего сомневались, взять девочку, или нет - но их решение можно узнать только в прямом эфире выпуска.

Стоит отметить, что девочка раньше принимала участие в "Лиге Смеха" и "Рассмеши комика. Дети".

Напомним, Тимати не попал на церемонию награждения премии МузТВ-2019