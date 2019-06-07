МузТВ-2019: Тимати не попадает на вручение премии

Тимати не получит награду от МузТВ-2019, но не из-за некачественного творчества - просто сказал не то что нужно, кому не стоило.
Тимати не придет на МузТВ-2019, и даже не будет выступать на церемонии вручения премии, а все из-за того, что поссорились Собчак и Решетова.
О планах Тимати сообщает телеграм-канал Super.
Размолвка началась с того, что Собчак оскорбила Тимати и его семью:
"Смотрю на такую женщину, думаю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна!" Что же она должна чувствовать?! Вырастит мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", - сказала тогда она.
Ответная перепалка Тимати с Арманом Давлетяровым вышла в Instagram, и переросла в выяснение того, кто круче.
За неудобные слова Тимати лишился в 2019 году заветной награды, и вполне вероятно, что даже до конца жизни.
Ранее сообщалось, что Седокова поделилась интимным фото к церемонии вручения МузТВ-2019.