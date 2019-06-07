МузТВ-2019: Тимати не попадает на вручение премии

Тимати не попадает на МузТВ-2109 / DR

Тимати не придет на МузТВ-2019, и даже не будет выступать на церемонии вручения премии, а все из-за того, что поссорились Собчак и Решетова.

О планах Тимати сообщает телеграм-канал Super.

Размолвка началась с того, что Собчак оскорбила Тимати и его семью:

"Смотрю на такую женщину, думаю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна!" Что же она должна чувствовать?! Вырастит мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", - сказала тогда она.

Ответная перепалка Тимати с Арманом Давлетяровым вышла в Instagram, и переросла в выяснение того, кто круче.

За неудобные слова Тимати лишился в 2019 году заветной награды, и вполне вероятно, что даже до конца жизни.

Ранее сообщалось, что Седокова поделилась интимным фото к церемонии вручения МузТВ-2019.