Елена Кравец озвучила планы на политику

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Актриса и админдиректор Женского квартала Елена Кравец дала информацию из первых рук по поводу своей карьеры.

Кравец в ролике решительно и не двозначно ответила на слухи о своем походе в Верховну Раду.

"Не верьте фейкам" - называется ролик, который она записала для фанов.

"Друзья, всем привет! Это видео я записываю для того, чтобы опровергнуть слухи, которые в поседнее время доходят до нас все чаще. Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидется, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать, и если вы где-либо увидитев списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наеврняка клоны или просто однофамильцы. а я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - сообщила Кравец.

Ранее в ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот.