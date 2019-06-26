В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот

Центризбирком / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в среду, 26 июня, на очередном заседании отменила регистрацию семи кандидатов в нардепы на досрочные выборы в Верховную Раду.

Соответствующее сообщение опубликовали представители гражданской сети Опора. По имеющимся данным, Центризбирком отменил регистрацию кандидатам-самовыдвиженцам в одномандатных избирательных округах Ференца О.В. (№92), Косоногу Д.В. (№36), Шевченко А.Л. (№83), Мызе С.В. (№140), Гулачи Л. (№69), Шараку А.Н. (№217).

Отмена этих регистраций состоялось по заявлениям-отказам самих кандидатов. Кроме того, в ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Владимира Кацубы, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционный блок".

Напомним, ранее глава Центризбиркома Татьяна Слипачук закончила скандал с указом Зеленского о досрочных выборах в Раду. Позднее в ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене.