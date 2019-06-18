Сказала, как отрезала: глава Центризбиркома закончила скандал с указом Зеленского о выборах

Центризбирком / УНИАН

Конституционный суд никак не может остановить выборы собственным решением.

Соответствующее мнение озвучила руководитель Центризбиркома Татьяна Слипачук, сообщает ВВС News Україна.

При этом, она не смогла точно рассказать, какой план действий у ЦИК, если КС указ президента Зеленского о досрочных выборах признает неконституционным.

Слипачук заявила, что в этом случае указ должен быть отменен, а значит у ЦИК нет законных оснований расходовать бюджетные деньги.

"Очень много вопросов возникает. Я должна видеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", — заявила Слипачук.

Напомним, ранее в Центризбиркоме объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новый созыв парламента. До этого в ведомстве приняли важное решение по смене места голосования.