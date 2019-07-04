Шо, опять?: Леся Никитюк подхватила букет на свадьбе Тодоренко

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк, которая посетила свадьбу своей подруги Регины Тодоренко, поделилась новыми подробностями из своей личной жизни.

Оказывается, все на свадьбе шло нормально, пока не настало время невесты бросать букет в толпу незамужних подружек.

Оказывается, Леся стала гордой обладательницей букета невесты на этой свадьбе, о чем поспешила поделиться в сети.

Правда она отнеслась ко всему со здоровым чувством юмора: "Поймать букет невесты... К чему бы это?", - пишет она, публикуя фото с букетом.

А потом добавляет: "А если он уже 17-тый?".

Леся Никитюк поймала букет невесты/ скриншот

Леся Никитюк собирается замуж?/ скриншот

Леся Никитюк и букет невесты/ скриншот

До этого, Никитюк рассказала, что после застолья, когда начались танцы, Влад Топалов не удержался, и спел для Регины Тодоренко.

Кроме того, торжество закончилось не бросанием букета, а салютом, кусочки которого попадаются на фото некоторых гостей в сети.

Пока что Регина и Влад не показывали фото с торжества - сразу вечером в сети появилось фото в их торжественных нарядах, но больше ничего не просочилось в сеть.