Регина Тодоренко вышла замуж в Италии: первые фото

Регина Тодоренко сыграли пышную свадьбу, которую решили провести в Италии, и, несмотря на таинственность, в сеть уже просочились первые фото.
29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию для родственников и близких друзей в Италии.
Тодоренко уже показала первое фото с этого знаменательного для нее события, которое появилось в Instagram.
Свадьбу решили провести в Италии, в Сорренто, куда Регина и Влад отправились еще несколько дней назад. Разделить столь важный день Влад и Регина пригласили близких друзей и родственников.
На церемонии присутствовало около 30 человек. Но оказалось, что свадьба в один момент была на грани срыва.
В аэропорту звездные супруги обнаружили, что из их багажа до места назначения добрался только чемодан Регины, а вещи Влада потеряны. Певец не растерялся и решил попросить помощи у поклонников. Судя по всему, все проблемы все-таки удалось решить.
Организацией и место событий выбирала Регина. Тодоренко призналась, что отец ее ребенка поставил одно условие - чтобы в месте проведения свадьбы можно было с комфортом разместить 60 приглашенных гостей.
Напомним, место свадьбы Регина Тодоренко рассекретила еще месяц назад.
Ранее Регина Тодоренко призналась, что уже приготовила абсолютно все для свадьбы, и не прочь устроить церемонию и торжество без нижнего белья.
Как известно, Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года родила ребенка, которого они с мужем назвали Михаилом.