Регина Тодоренко вышла замуж в Италии: первые фото

Фото со свадьбы Регины Тодоренко появились в сети / Instagram

29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию для родственников и близких друзей в Италии.

Тодоренко уже показала первое фото с этого знаменательного для нее события, которое появилось в Instagram.

Свадьбу решили провести в Италии, в Сорренто, куда Регина и Влад отправились еще несколько дней назад. Разделить столь важный день Влад и Регина пригласили близких друзей и родственников.

На церемонии присутствовало около 30 человек. Но оказалось, что свадьба в один момент была на грани срыва.

Регина Тодоренко свадьба / Instagram

Регина Тодоренко свадьба / Instagram

В аэропорту звездные супруги обнаружили, что из их багажа до места назначения добрался только чемодан Регины, а вещи Влада потеряны. Певец не растерялся и решил попросить помощи у поклонников. Судя по всему, все проблемы все-таки удалось решить.

Организацией и место событий выбирала Регина. Тодоренко призналась, что отец ее ребенка поставил одно условие - чтобы в месте проведения свадьбы можно было с комфортом разместить 60 приглашенных гостей.

Напомним, место свадьбы Регина Тодоренко рассекретила еще месяц назад.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что уже приготовила абсолютно все для свадьбы, и не прочь устроить церемонию и торжество без нижнего белья.

Как известно, Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года родила ребенка, которого они с мужем назвали Михаилом.