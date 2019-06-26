Могу без них: Регина Тодоренко выйдет замуж без трусов

Регина Тодоренко без трусов, но с подвязкой пойlет под венец/ Instagram

Экс-ведущая Орла и решки Регина Тодоренко сделала признание, которое всколыхнуло поклонников до глубины души.

Будущая жена Влада Топалова призналась, что не прочь выйти замуж в платье без белья и заодно спросила, стоит ли ей надевать при этом подвязку.

"Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало). Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить, стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? ", - пишет она.

Регина Тодоренко c подругами / Instagram

Поклонники приняли ее идею с воодушевлением, и засыпали идеями и комплиментами.

"Без трусов,но с повязкой", "А свадьба то чья?", "Кто замуж выходит?", "Надо конечно!! Иначе что жених будет бросать в толпу своих неженатых друзей, когда невеста ьудет бросать букет??", "Когда будет свадьба?)", "Как по мне, подвязка это пошлость)", - пишут они.

Регина Тодоренко / скриншот

Регина Тодоренко / скриншот

Регина Тодоренко / скриншот

Опережая все вопросы и интриги, Регина дала также торжественное обещание своим поклонникам

"Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться", - заявила девушка.

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