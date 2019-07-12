Олег Винник попадет в сокровенные места одиноких волчиц

Олег Винник стал еще ближе к своим вовчицям / Факты - ICTV

Все фанатки Олега Винника в ожидании обновления ПриватБанка, ведь теперь в меню можно будет сменить внешний вид электронных версий карт.

В новом обновлении Приват24 портрет Олега Винника можно будет поставить в Google Pay Apple Pay.

Пресс-служба ПриватБанка поспешила обрадовать всех одиноких волчиц с тем, что Олег Винник попал на обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.

Самый красивый мужчина по версии Viva и певец года в M1 Music Awards 2018 стал первой звездой, которая украсит собой карты ПриватБанка.

Для того, чтобы добавить его в самое сокровенное место - на свою кредитку, стоит обновить до последней версии (июльской) Приват24, найти в Меню карт новую функцию Дизайн, и в ней поменять рубашку.

Олег Винник / ПриватБанк

После этого любимый всеми Олег Винник будет следить за своими поклонницами не только с фото на тумбочке и с экрана телефона, но и при покупке винишка для прослушивания песни Нино.