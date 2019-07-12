Олег Винник попадет в сокровенные места одиноких волчиц

12 июля 2019, 11:01

ПриватБанк решил побаловать поклонниц Олега Винника свеженьким, и предлагает карты с его фото.

Олег Винник
Олег Винник стал еще ближе к своим вовчицям / Факты - ICTV

Все фанатки Олега Винника в ожидании обновления ПриватБанка, ведь теперь в меню можно будет сменить внешний вид электронных версий карт.

В новом обновлении Приват24 портрет Олега Винника можно будет поставить в Google Pay Apple Pay.

Пресс-служба ПриватБанка поспешила обрадовать всех одиноких волчиц с тем, что Олег Винник попал на обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.

Самый красивый мужчина по версии Viva и певец года в M1 Music Awards 2018 стал первой звездой, которая украсит собой карты ПриватБанка.

Для того, чтобы добавить его в самое сокровенное место - на свою кредитку, стоит обновить до последней версии (июльской) Приват24, найти в Меню карт новую функцию Дизайн, и в ней поменять рубашку.

Олег Винник
Олег Винник / ПриватБанк

После этого любимый всеми Олег Винник будет следить за своими поклонницами не только с фото на тумбочке и с экрана телефона, но и при покупке винишка для прослушивания песни Нино.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Олег Винник Приват24
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:30
Трагедия в России: погибли 10 человек, большинство жертв — дети
11:20
"Наказать Россию": США расширили санкции против РФ Видео
11:10
Первый реформаторский закон при президенте Зеленском мнение
11:01
Олег Винник попадет в сокровенные места одиноких волчиц
11:00
Начался чат с главой Комитета избирателей Украины Алексеем Кошелем
10:58
Украинский футболист перешел в именитый польский клуб
10:53
Дальше – больше: эксперт объяснил, почему ЕС снял санкции с Януковича и Ко и чего ждать Украине Видео
10:46
Atlas Weekend 2019: A$AP Ferg выступит вместо A$AP Rocky Фото
10:46
Главные новости 12 июля: "позорный" Избирательный кодекс, коллапс в метро и последнее заседание Рады Видео
10:22
Почему идея Зеленского о люстрации всем нравится, но в нее никто не верит мнение
10:21
Украина проиграла США в финале Универсиады
10:15
"Убивали украинцы": в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию
10:13
В Днепре бизнесмены протестуют против "безпредела налоговиков" актуально
09:59
"Наконец-то один": Позитив избавился от Дорофеевой Фото
09:55
"Пошёл вон отсюда!" или Что на самом деле контролирует Зеленский мнение
09:48
Коллапс в метро: в Киеве закрыли пять станций из-за гибели пассажира на рельсах
09:31
Петр и Павел жару прибавил: синоптик обнадежила прогнозом украинцев прогнозом погоды Видео
09:26
"Ставят на растяжку": политолог рассказал, как гибридные патриоты берут Зеленского в клещи Видео
09:23
Львов подписал бразильского форварда
09:08
День Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя Видео
08:55
Курс валют на 12 июля: гривна капитулирует перед долларом и евро Видео
08:26
Суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты
08:24
Порабощение Украины не за горами: как реализуется план Медведчука мнение
08:11
Выборы 2019: полный список партии Аграрная партия Украины
07:55
"Угроза для Кремля": В МИД назвали позорным решение РФ по Всемирному конгрессу украинцев
07:37
Ученые назвали эффективный способ потери веса Видео
07:33
Алексей Панин пробил себе простату и слил в сеть видео Видео
07:26
"Большой позор": у Зеленского заявили о нарушении при принятии Избирательного кодекса Видео
07:15
На границе хаос и смятение: почему заглохла контрабанда и что будет дальше
06:51
Зачем Зеленский хочет отлюстрировать "папередников" и почему шансы на это ничтожны мнение
06:51
Поздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках Фото Видео
06:31
Астролог назвал самые разумные знаки Зодиака
06:27
Выборы 2019: полный список партии Партия Незалежнисть
06:01
Обвал доллара до 24: эксперты дали валютный прогноз на осень Видео
05:34
Нибиру топит Землю, а пророчество Ксавьера назвало точную дату конца света Видео
05:15
Выборы 2019: полный список партии Голос
05:08
Ура заднепроходцам: эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе
04:39
Угроза человечеству: ученые рассказали о жутком сценарии глобальной катастрофы
04:12
Украинская теннисистка порадовала своих фанатов эротическим снимком
03:52
Именины Павла 2019 – поздравления и открытки Фото
03:41
Выборы 2019: полный список партии Партия Шария
03:32
День ангела Петра 2019 – открытки и поздравления Фото
03:29
"Лобовуха" на Прикарпатье: погибли маленькие дети, фото с места ДТП
02:55
Диетолог объяснила особенности употребления латте Видео
02:21
Выборы 2019: полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко
02:10
Эксперт рассказал, из чего должен состоять правильный шоколад Видео
01:43
Эксперт рассказал о реальном сценарии возвращения Крыма
01:18
Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год
01:07
Развратный интернет: В США юная красотка стала порнозвездой из-за Tinder Фото
00:43
День фотографа 2019 – поздравления и самые интересные первые фотографии в истории человечества Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять