Умерла Вероника Никонова: причины смерти, биография, фильмы

Вероника Никонова: биография, семья, фильмы / скриншот

24-летняя актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия на Аляску.

Сразу после свадьбы с парнем, которого она повстречала после переезда в США, Вероника отправилась в "туристическое" свадебное путешествие, которое стало последним. Об этом сообщила помощник режиссера фильма Брестская крепость Тамара Борбот.

Девушка погибла 26 июля на Аляске во время своего свадебного путешествия, переходя реку Текланика, но о трагедии стало известно 27 июля.

"Ника спешила жить. Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она находила возможности путешествовать по миру, открывать для себя новое", – сообщили в окружении Никоновой.

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Вероника Никонова биография

Вероника Никонова родилась 19 декабря 1994 года в Минске. Закончив театральную школу, стала режиссером - снимала документальные фильмы о Беларуси. Вскоре уехала в Америку, чтобы учиться в Нью-Йорке.

В США она повстречала замечательного парня, за которого вышла замуж.

Вероника Никонова фильмы

Она успела поучаствовать в съемках художественного фильма Брестская крепость, но съемки стали единственной ее актерской работой.

На Аляску девушка отправилась в свадебное путешествие вместе со своим супругом. По словам мамы девушки, Ольги Никоновой, в США Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.