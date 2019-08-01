"Жопку повыше": Слава Каминская оголилась и возбудила зрителей

Слава Каминская / Instegam

Разведенная Слава Каминская после шутки с третьей беременностью опубликовала пикантные фото в бикини и назвала себя телочкой.

Слава Каминская поделилась снимками в типичных для инста-блогерш позах и заявила, что теперь она телочка и секси-чикса.

"Изображаю тёлочку, типо секси чика", - пишет она.

На снимке она подняла над водой попку и почти вывалила грудь на бортик бассейна - очень популярная поза для типичных инста-чикс. Именно об этом поспешили заверить ее поклонники, насмотревшись на почти голый благодаря бикини зад певицы, и оценив ее бюст.

Слава Каминская / Instagram

На другом фото она возлежит на бортике бассейна демонстрирую свой недетский бюст, чем привела поклонников в восторг. А сама Слава назвала себя богиней.

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"С пылу с жару. PS: я спрашивала за фотографа на Миконосе ::) посоветовали отличного. Человечище фоткала жена. вам может так не казаться, мне кажется, что :) я богиня", - написала она.

Слава Каминская / Instagram

А на третьем фото она продемонстрировала полное отсутствие живота, чем заставила поклонников залиться слезами и вопросами о ребенке.

"Тушка гриль", - написала Слава.

Больше всего поклонников возбудило фото с попой в бассейне, так что они поспешили написать побольше комментариев.

Слава Каминская / Instagram

"Б - багажник", "Если бы я сделала такую фотку, можно подумать, что кита выкинуло на берег! А здесь все шикарно", "Фото под названием "в активном поиске"", "На этом фото слово "типо" точно лишнее, на фото реальная секси чика", "Не, ну если секси тёлочку, то жопку повыше надо было поднять...и развернуть трохи к возбуждённым зрителям!", "Шикарная!!", "Красотка", - пишут поклонники.

Ранее Слава Каминская опубликовала несколько сторис и даже пост в Instagram с надутым животом, похожим на беременный. Это вызвало настоящий фурор среди поклонников и хейтеров, но в самый важный момент Слава напостила пикантных фото с шикарной фигурой, опровергнув все слухи.

До этого назвали причину развода Славы и Эдгара Каминских, которая официально числится в решении суда.

Напомним, официально Слава и Эдгар Каминские развелись 1 июля 2019, но это уже второй раз, когда Эдгар подавал на развод.