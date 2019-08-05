Х-Фактор 2019: Кондратюка довели до слез в новом сезоне

Игорь Кондратюк / СТБ

Игорь Кондратюк, который стал одним из судей в 10 сезоне Х-Фактор на СТБ, поведал, что в новом сезоне участники довели его до слез своими выступлениями.

Игорь Кондратюк просто плакал от выступления, когда принимал участие в кастингах и потом в тренировочном лагере.

"Один заставил заплакать — так круто пел. Пару детишек 14-16 лет такие харизматичные!", - рассказал Кондратюк.

Он также добавил, что несколько камбэков заставили буквально открывать рот от неожиданности.

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Однако, он поделился, что самой большой его радостью были не кастинги, ибо организаторы так расставили судей, чтобы ни один не видел всех участников, а совсем другое.

Игорь Кондратюк / СТБ

"Самая большая радость — это, собственно, мое возвращение в кресло судьи и наставника. Потому, все-таки, что ни говорите, Х-фактор — это большая и яркая часть моей телевизионной жизни. 6 лет я этим жил, и, спасибо телеканалу СТБ — снова буду частью легендарного мирового формата", - заявил Кондратюк.

Также, по тому, что он сам видео, Кондратюк отметил, что новое шоу сможет держать зрителей у экранов каждую минуту эфира.

Ранее Стало известно, что в 10 сезоне Х-Фактора в качестве одного из сюрпризов, организаторы пригласили сразу много судей из всех сезонов, которые будут меняться в течении съемок шоу. Среди них Игорь Кондратюк, Олег Винник, и другие звезды.