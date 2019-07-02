Возвращение легенды: в состав судей Х-фактора вернется Кондратюк

Игорь Кондратюк / Главред

Легендарный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк возвратится в юбилейный, десятый сезон, популярного вокального талант-шоу Х-фактор на канале СТБ.

Кондратюк вернется в качестве приглашенного члена жюри и заменит одного из судей.

"Я соскучился по "Х-фактору". Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, потому что судьи "Х-фактора" на этапе кастингов - это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на слуху, чем на созерцании артиста. Но, думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит второй раз заходить в одну и ту же реку, и четыре года назад было лучше. Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились", − рассказал он.

Кроме того, у Кондратюка также будет "право вето", то бишь возможность отправлять участника в тренировочный лагерь, даже если все остальные судьи вынесут ему отрицательные вердикты.

Напомним, съемки десятого сезона Х-фактора стартовали совсем недавно. Состав судей выглядит следующим образом − Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова, Алессандро Сафина.