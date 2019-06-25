Х-фактор 10 сезон: дата выхода, новые судьи и правила проекта

Х-Фактор 10 сезон: список судей и выход шоу / скриншот

Шоу талантов Х-Фактор в 2019 году продлено на 10 сезон, и традиционно выйдет на экраны в конце лета.

Накануне начала шоу, когда начались первые съемки, создатели назвали всех судей шоу.

В 2019 году состав судей Х-Фактора изменился, но не из-за свадьбы Насти Каменских - состав покинул Олег Винник, который летом устроил стадионный концертный тур по Украине.

От судейского кресла также отказался Дмитрий Шуров Pianoboy.

Таким образом, в состав судей войдут:

Х-Фактор 10 сезон: все судьи шоу / Instagram

Настя Каменских

Андрей Данилко

Оля Полякова

Alessandro SAFINA

Кроме того, вместо Андрея Беднякова новой ведущей станет бывшая ведущая шоу Цієї миті рік потому Даша Трегубова (также соведущая Битви екстрасенсів та Все буде добре).

Только в 2012 году итальянский тенор Алессандро Сафина посещал Киев с 2-часовым концертом, а в 2019 году решился стать судьей песенного конкурса.

До этого в 2010 году в Киеве его наградили на премии Человек года в номинации Solo Star.

Х-фактор 10 сезон: Даша Трегубова стала ведущей / Instagram

На шоу будет всего 8 эпизодов кастинга, 3 эпизода тренировочного лагеря, и 5 прямых эфиров вместо традиционных 6

Традиционно, шоу Х-Фактор выходит на экраны в последние дни августа или в начале сентября. Создатели не стали отходить от данной традиции для 10 юбилейного сезона - он выйдет 14 сентября 2019.

Ранее стало известно, что Квартал 95 запускает шоу Де-мократія, в котором будет критиковать Владимира Зеленского.