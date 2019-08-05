Какое наследство оставил Вилли Токарев после смерти

Какое наследство оставил Вилли Токарев / Instagram

Знаменитый Вилли Токарев умер 4 августа в возрасте 84 года. У него осталось четверо детей, внуки и жена. Пока что родственники не раскрыли, когда и где похоронят Вилли Токарева, но в сети уже начали обсуждать, какое наследство он оставил после себя.

Хотя Вилли Токарев лежал в больнице последние несколько месяцев, его смерть все же стала неожиданностью для родственников, пишет КП.

Вилли Токарев активно выступал в 2018 году, и ездил на Славянский Базар. Там он признался, что финансово ему хватит до конца жизни одних только авторских. Учитывая, что он гордый обладатель 40 альбомов, никто в этом не сомневался.

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Вилли имел американское и российско гражданство, регулярно летал в США. Там он проводил время со своими детьми. Токарев часто получал дорогие коллекционные подарки, и баловал близких такими ще покупками. Например, его жена Юля коллекционирует декоративных кукол. На случай смерти Токарев написал завещание, где никого не обделил наследством.

У Токарева недвижимость в Москве, Ялте и Нью-Йорке. В Ялте на Вилли записана двухкомнатная квартира с видом на набережную, которая оценивается примерно в 200 тысяч долларов. В Крыму у Токарева также имеется собственная яхта, на которой он ранее ходил по Черному морю.

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В Москве у певца были дорогие апартаменты в высотке на Котельнической набережной стоимостью свыше 900 тысяч долларов. Причем, соседом певца был юморист Ефим Шифрин. Когда-то в том же доме жила Фаина Раневская.

Самое же дорогое жилье шансонье находится в Нью-Йорке, хотя точная его стоимость не сообщается - там живут жена с детьми.

Авторские отчисления за песни, которые написал Вилли Токарев, будут получать его вдова и дети в равных долях.

Вилли Токарев умер после 2 месяцев в больнице после того, как у него диагностировали онкологию. Он умер неожиданно - 4 августа, и весть о этом разнес радиоведущий Николай Тамразов.