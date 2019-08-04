Об Украине, Япончике и поездке в Крым: яркие цитаты Вилли Токарева

Вилли Токарев утверждал, что спел в Ялте только одну песню / Скриншот

Советский американский и российский певец Вилли Токарев говорил, что всегда обожал Львов и рассказывал, как пытался поддержать вора в законе из Москвы Вячеслава Иванькова (Япончик).

Также исполнитель объяснил, почему посещал захваченный Россией Крым, из-за чего потом не смог провести концерт в Киеве.

Главред собрал яркие цитаты Токарева об Украине, Япончике и поездке в Крым.

Вилли Токарев, 2005 год - слова о поддержке Япончика

Если человек на воле, значит, у закона к нему нет претензий. Если же он в тюрьме, в знак уважения ты можешь принести ему передачу. Так у меня было с Вячеславом Иваньковым, более известным в миру как Япончик.

Когда его привезли из Америки в Матросскую Тишину (следственный изолятор, находится в Москве - Ред.), на следующий же день я туда пошел. Взял фрукты, плейер с собственным диском - хотел передать песню "Слава", которую ему посвятил.

Вообще, считал своим долгом Япончика поддержать. Я в разных странах бывал, но везде слышал о нем только хорошее. Достаточно поговорить с ним по телефону, чтобы стало понятно, насколько это образованный, умный человек. А какая у него богатая речь!

Вилли Токарев, 2012 год - цитата об Украине

Львов я всегда обожал. Здесь очень приветливые люди, безумно красивые женщины. Надеюсь, удастся побродить по городу вволю. А знаете, у меня даже есть песня Нафтуся (минеральная лечебная вода - Ред.), которую я посвятил трускавецкому курорту. Я ее пою во всем мире, призывая людей приезжать в Украину за здоровьем и силой.

Вилли Токарев, 2017 год - слова о поездке в захваченный Крым

У меня в том году (в 2016-м) отменили концерт в Киеве. Билеты уже были проданы. Поводом стало то, что до этого я спел в Ялте одну песню — Бутылочка хорошего вина — по приглашению швейцарской фирмы, которая открывала в Крыму винный бизнес.

Напомним, 4 августа Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. В мае стало известно, что артист попал в одну из московских больниц в очень тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что исполнитель борется с онкологией. Последние недели жизни Токарев провел в больнице.